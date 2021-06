Calciomercato, bomba dalla Spagna: “Sergio Ramos ha parlato con la big di Serie A!”

Sergio Ramos avrebbe parlato con una big di Serie A. L’annuncio a sorpresa dalla Spagna e tutti i dettagli

È appena iniziata anche la ‘telenovela’ Sergio Ramos. A sorpresa, negli scorsi giorni il Real Madrid ha annunciato l’addio al suo capitano, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. È dunque partita la ‘caccia’ all’esperto difensore spagnolo: libero a parametro zero, il 35enne fa gola ai principali top club europei. Dalla Spagna, però, si parla anche di un club italiano: ecco la clamorosa indiscrezione e tutti i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Barillà: “Gabriel Jesus ad una condizione” | E su Dybala e Ronaldo…

Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna | Ecco come stanno le cose

Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, Sergio Ramos avrebbe parlato con il Milan. Ci sarebbero così anche i rossoneri tra le pretendenti per l’ormai ex capitano dei ‘Blancos’. Tuttavia, come anticipato da Calciomercato.it, appare ad oggi impensabile un suo approdo in Italia a causa degli altissimi costi dell’eventuale operazione. Il difensore, infatti, chiede una commissione di 20 milioni di euro alla firma e un contratto biennale da ben 15 milioni di euro netti l’anno, per un totale di 30 milioni. Una cifra complessiva da 50 milioni di fatto irraggiungibile per le società di Serie A.