Antonio Barillà parla alla CMIT TV del mercato della Juventus: le parole del giornalista su Dybala, Cristiano Ronaldo, Gabriel Jesus e Locatelli

Intervenuto a CMIT TV Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, ha parlato del mercato della Juventus, partendo dal futuro di Paulo Dybala: “Non ci sono stati ancora incontri, ma la geografia è un po’ cambiata. Voleva aspettare la scadenza del contratto perché l’offerta bianconera creava delle tentazioni. Credo che questo nascesse anche da un sentimento di piccola sfiducia in Dybala. Con Allegri che è pronto a ricollocarlo al centro del progetto, c’è un lieve ottimismo”.

RICHIESTE ALLEGRI – “Essenzialmente il piano ha due punti fermi: un centrocampista centrale, individuato in Locatelli, che è una trattativa ben avviata che va capito come evolve. Poi un centravanti che è legato alla scelta finale di Cristiano Ronaldo. Gli altri investimenti sono relativi a ritocchi, difesa, esterno sinistro. Ma i movimenti principali sono il centrocampista centrale e il centravanti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Varane | Intrigo rinnovo e mossa shock

Calciomercato Juventus, Barillà: “Ronaldo deciderà le mosse in attacco”

SOSTITUTI RONALDO – “Gabriel Jesus è realmente seguito, ma in questa fase tutto dipende da ciò che accadrà con Cristiano Ronaldo. Un inserimento di Ronaldo in eventuali operazioni sposta le cose: se matura uno scambio con il Psg, si può lavorare su Icardi centravanti. Serve la prima mossa di CR7. Gabriel Jesus, ad esempio, può diventare acquisibile solo in prestito oneroso”.

LOCATELLI – “Crede che l’adattato fosse Pjanic: farlo giocare davanti alla difesa è stata un’idea di Allegri per trovargli una collocazione in quella Juventus. Locatelli ha caratteristiche differenti, ma giocherà in quella posizione con Rabiot e Bentancur al fianco”.