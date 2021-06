Calciomercato Juventus, colpo Varane | Bivio rinnovo: scelta Real

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dai risvolti sul calciomercato. Occhio alle prospettive per Raphael Varane, al centro di una nuova telenovela

La Juventus valuta il futuro a caccia di nomi forti per accrescere il livello della sua rosa. In estate, ormai si è capito, avverrà una mini rivoluzione in casa bianconera. Dopo una stagione salvata solo in extremis e che si è configurata comunque come deludente, i bianconeri vanno a caccia di profili che possano innalzare notevolmente il livello della rosa. Tutti i reparti, in tal senso, sono sotto osservazione, ma soprattutto la dirigenza valuta le occasioni che è possibile reperire sul calciomercato in giro per l’Europa.

Inevitabilmente il focus si concentra sul Real Madrid. Nei Blancos, infatti, diversi addii pesanti potrebbe avvenire nel prossimo futuro e si sono già verificati. Si pensi a una bandiera come Sergio Ramos, ma anche a un’altra telenovela che domina l’attenzione in difesa. Stiamo parlando di Raphael Varane. Il calciatore francese ha un contratto che scade a giugno del 2022, ma non è ancora arrivato il rinnovo di contratto con il club spagnolo.

Calciomercato Juventus, bivio Varane: i progetti del Real Madrid

Proprio alla luce del caso Ramos, il Real non ha intenzione di vivere una nuova telenovela interna sul mercato. Tantomeno il club vuole perdere un calciatore di questo livello a parametro zero. L’offerta di rinnovo, come riporta il ‘Mundo Deportivo’, è sul tavolo, ma il calciatore non ha ancora risposto e il Madrid non resta a guardare.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse risolversi in tempi brevi, sottolineano dalla Spagna, il calciatore verrà messo sul mercato per una cifra di 60 milioni di euro. I Blancos, inoltre, non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati e sondano diversi profili per la difesa. In pole potrebbe esserci Koundé del Siviglia, ma ha una valutazione altissima e una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Intanto da registrare le ultime indiscrezioni per il futuro di Varane. E chissà che la Juventus non possa andare all’assalto per il grande colpo.