Manuel Locatelli e Domenico Berardi sono i gioielli azzurri del Sassuolo: la Juventus è forte sul centrocampista, ha alzato l’offerta ma arriva un pericolo

La Nazionale Italiana di queste prime due scoppiettanti partite a Euro 2020 si aggrappa anche e soprattutto ai gioielli del Sassuolo. Per Berardi prestazioni convincenti e assist, per Locatelli doppietta super contro la Svizzera. Due giocatori che da tempo fanno parte dei radar delle big italiane, con l’esterno casse ’94 ormai big affermato del nostro campionato seguito a più riprese da Juventus, Roma e Milan. Ora nell’occhio bianconero c’è soprattutto Locatelli, che però adesso diventa ancora più complicato da raggiungere visto il lievitare del cartellino e della concorrenza estera. La partita di mercoledì all’Olimpico ha stregato mezza Europa ancor più di prima, per entrambi. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, per Berardi in casa Sassuolo parlano di 50 milioni e fino a 60 per Locatelli dopo che una settimana fa il prezzo del centrocampista si aggirava sui 40.

Calciomercato Juventus, il Sassuolo vuole 60 milioni per Locatelli. Paratici ci prova

In ottica calciomercato questo vuol dire solo braccio di ferro. Ora la Juventus è focalizzata soprattutto sul giocatore cresciuto al Milan e autore di una splendida doppietta con la Svizzera. Cherubini e Carnevali, ad del Sassuolo, parlano spesso e hanno parlato anche di Locatelli provando anche ad accennare a qualche contropartita (Fagioli, Dragusin, Rovella). L’offerta della Vecchia Signora partirebbe da 25 milioni e può arrivare anche ai 30 ma l’ultima impennata ha complicato le cose e merita ulteriori valutazioni. Infatti i due dirigenti si sono dati appuntamento la prossima settimana, c’è bisogno di chiarezza sui costi. Secondo la ‘rosea’, fosse per Locatelli – si legge – “firmerebbe domani” per la Juventus, vista la sua fede e la sua passione per Del Piero. Vorrebbe continuare la sua carriera in bianconero e lo avrebbe già fatto sapere a chi di dovere.

Però l’aspetto economico pesa parecchio e qui entra in gioco la Premier: gli intermediari prospettano interesse di Chelsea, Manchester United, Arsenal e il Tottenham di Paratici, che infatti già lavorava per portarlo alla Juve. Il nuovo ‘managing director’ degli Spurs è un grandissimo estimatore, come lo è anche Allegri. Il Sassuolo spera ovviamente nell’asta, così come per Berardi: in Italia non se lo può permettere nessuno e anche per lui la pista più calda è quella inglese con lo stesso Tottenham, Leicester e Liverpool. Nessuna offerta formale ancora, ma dopo il no alla Juve di qualche anno fa adesso anche Berardi è pronto a fare il grande salto.