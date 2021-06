Barcellona e Manchester United potrebbero dar vita a uno scambio che priverebbe la Juventus e l’Inter di due obiettivi importanti

Il Barcellona è in un momento difficilissimo e questo non è un segreto. A livello economico è probabilmente il club che più ha risentito al mondo della pandemia e dei mancati ricavi. Per questo i blaugrana hanno ben poco spazio di manovra e si stanno muovendo principalmente sfruttando brand e fascino per mettere a segno colpi a parametro zero. È stato così con l’arrivo di Sergio Aguero e il ritorno di Eric Garcia, oltre all’attesa firma di Depay. L’appeal invece non è bastato per Wijnaldum, che alla fine ha scelto la ricchissima offerta del PSG. Il Barcellona punta poi anche a operare con degli scambi e in quest’ottica è da vedere anche la pista van de Beek.

Calciomercato Juventus e Inter, van de Beek si offre al Barcellona: scambio con Pjanic

Secondo ‘Sport’, il centrocampista olandese del Manchester United ha chiesto al club di essere ceduto dopo una stagione totalmente negativa per impiego e minutaggio. Non solo, perché l’ex Ajax si sarebbe offerto proprio al Barcellona per raggiungere il suo amico de Jong. Van de Beek avrebbe dovuto raggiungerlo già un anno fa, ma poi la firma è stata con i Red Devils. Il suo è un nome che è sempre piaciuto anche alle italiane, dalla Roma alla Juventus e anche all’Inter, accostata anche oggi all’olandese nell’ottica di un potenziale prestito.

Secondo il ‘Daily Express’, in un eventuale scambio Manchester United e Barcellona potrebbero rientrare due nomi. Il primo è Coutinho, altro nome a più riprese in orbita Serie A (anche oggi con l’Inter), ma soprattutto Miralem Pjanic. Il bosniaco è in odore di ritorno alla Juventus, soprattutto con il rientro di Allegri. Per il centrocampista anche i bianconeri stavano ragionando a qualche scambio, così come l’Inter – hanno riportato notizie dalla Spagna – pensa pure a Pjanic. Di certo uno scambio sull’asse Manchester-Barcellona gelerebbe in primis la Juve, ma non farebbe felici neanche i nerazzurri.