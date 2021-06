Calciomercato Inter, possibile ritorno eccellente | Marotta al lavoro!

Marotta al lavoro per il possibile ritorno eccellente di Kovacic all’Inter, anche van de Beek tra gli obiettivi di calciomercato

I problemi di salute di Eriksen cambiano i piani di mercato dell’Inter. In attesa di novità sul centrocampista danese, Marotta è al lavoro per trovare giuste soluzioni a centrocampo. I nomi caldi, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono Mateo Kovacic e Donny van de Beek ma non mancano le alternative dal campionato spagnolo. L’obiettivo sarà trovare l’eventuale erede di Eriksen mantenendo alta la qualità dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, aggiornamento UFFICIALE sulle condizioni di Eriksen | Necessario un defibrillatore cardiaco

Calciomercato Inter, Kovacic o van de Beek per sostituire Eriksen

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, proposta per Barella: intreccio con Pogba e la Juventus

Classe 1994, Kovacic ha già giocato nell’Inter dal 2013 al 2015. Per lui si potrebbe pensare a un acquisto dal Chelsea con la formula del prestito. La stessa formula potrebbe essere valida per van de Beek del Manchester United, club in buoni rapporti coi nerazzurri come testimoniano le molteplici operazioni finalizzate negli ultimi anni; per entrambi i talenti il problema da risolvere riguarderebbe l’elevato ingaggio. In Spagna, infine, restano valide le piste che portano a Ceballos e Odegaard del Real Madrid, mentre al Barcellona c’è Coutinho, altro ex che potrebbe entusiasmare la piazza milanese.