L’Inter fa i conti con la possibile proposta per Nicolò Barella: uno scambio che può intrecciarsi anche con il futuro di Pogba e la Juventus

Protagonista assoluto nella vittoria dello scudetto dell’Inter, titolare inamovibile anche dell’Italia che ad Euro 2020 è partita con il piede giusto. Nicolò Barella vive il suo magic moment e lo fa indipendentemente dai colori difesi. Che siano quelli nerazzurri del club o solo azzurri della Nazionale, l’ex Cagliari ha ormai raggiunto la piena maturità calcistica e le sue prestazioni attirano gli occhi poco discreti delle pretendenti straniere. Così, come riporta ‘Interlive.it’, il 24enne è finito sul taccuino dei dirigenti del Manchester United: il suo nome è in cima alla lista del possibili sostituti di Paul Pogba, qualora il francese dovesse partire.

Il centrocampista transalpino, non è un segreto, piace da tempo alla Juventus e il suo addio aprirebbe le porte ad un assalto dei Red Devils per Barella. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, van de Beek più cash per Barella

Il club inglese sarebbe pronto ad offrire 30-35 milioni oltre al cartellino di van de Beek, valutato circa 40 milioni di euro. Un affare da 70-75 milioni complessivi che non sembrerebbe però allettare l’Inter che considera Barella uno degli intoccabili nella rosa di Simone Inzaghi, con Zhang pronto a rinnovargli il contratto per blindarlo.