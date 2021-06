Hakimi resta il big da sacrificare per Zhang e in uscita dall’Inter. Il Chelsea rilancia per il marocchino, con i nerazzurri che puntano Dumfries sulla corsia destra

Il Chelsea fa sul serio per Hakimi e tenta il sorpasso dai danni del Paris Saint-Germain nella corsa al laterale marocchino, che resta il primo indiziato a lasciare l’Inter tra i big sull’altare del bilancio. L’Inter non è però aperta ad abbassare le cifre dell’affare e chiede sempre tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I ‘Blues’ sarebbero pronti a spingersi fino ad un offerta da 60 milioni cash, più una contropartita da scegliere tra Emerson Palmieri, Zappacosta, Christensen e Abraham per accontentare le richieste di Zhang e Marotta. Il preferito della dirigenza nerazzurra – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – sarebbero però Marcos Alonso, a più riprese in passato nei desideri dell’Inter. Le due società starebbero cercando un punto d’incontro sulle valutazione e le cifre dell’affare, senza dimenticare un possibile rilancio del PSG che al momento sarebbe fermo ad un assegno da 60 milioni di euro più bonus.

Inter, Dumfries il prescelto per il dopo Hakimi

Intanto l’Inter continua la caccia al sostituto di Hakimi e nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più corpo la candidatura di Dumfries, in evidenza all’esordio ad Euro 2020 con la maglia dell’Olanda. Per il 25enne del PSV Eindhoven sarebbe in cima alla lista dei nerazzurri davanti a Nandez, Zappacosta ed Emerson Royal, anche se c’è da registrare la concorrenza dalla Premier dell’Everton.