Emerson Royal continua ad essere al centro del calciomercato italiano. Oggi i suoi agenti hanno incontrato sia l’Inter, che vorrebbe acquisire il brasiliano come sostituto di Hakimi, che il Milan, col quale si è parlato anche di altri profili. La situazione del terzino destro resta però intricata. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Barcellona continua a far sapere che nei suoi piani c’è la volontà di tenere il calciatore in rosa e prolungargli il contratto fino al 2026 (attualmente scade nel 2024).

I catalani hanno appena versato al Betis nove milioni di euro più sei di bonus e vorrebbero affidargli la fascia destra al posto di Sergi Roberto, che è nel mirino del Manchester City e potrebbe essere coinvolto in qualche scambio con gli inglesi. Per ora, dunque, a Barcellona definiscono “molto improbabile” la cessione di Emerson, anche se le difficoltà economiche del momento non escludono ripensamenti, soprattutto se dovesse giungere un’offerta importante per le sue prestazioni. Magari da 25 milioni di euro in su.