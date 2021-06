CM.IT | Inter-Emerson Royal: condizioni e ostacoli

Giornata di incontri per l’Inter. Oggi a Milano è sbarcato l’entourage di Emerson Royal. Il punto sul terzino di proprietà del Barcellona

Oggi in sede l’Inter ha incontrato l’entourage di Emerson Royal, terzino brasiliano che il Barcellona ha appena riscattato dal Betis per circa 9 milioni di euro. Nel mirino del Milan fino allo scorso gennaio, il classe ’99 piace per il dopo Hakimi ma al momento non è una soluzione semplice dato che ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro. Parliamo di una cifra importante che la società targata Suning al momento non ha e che probabilmente nemmeno vorrà spendere dopo la cessione del marocchino, ambito da PSG e Chelsea.

Vendere l’ex Dortmund a 70 milioni e poi spenderne poco meno della metà per l’erede avrebbe poco senso, eventualmente Marotta e soci potrebbero tentare la strada del prestito con diritto (formula che sarebbe non gradita al calciatore) in modo da rinviare l’esborso all’anno venturo. Va detto comunque che il Barcellona può chiedere anche di più dei paventati 25/30 milioni visto che al Betis è stata garantita una percentuale (20%) su una futura rivendita. Per la fascia destra più conveniente ad oggi è senz’altro Nandez, dato che con il Cagliari esiste la possibilità di un maxi affare con possibilità quindi di più plusvalenze e di spendere zero o quasi per il cartellino dell’uruguaiano che tanto piace ad Inzaghi e impiegabile in due ruoli, tornante di destra appunto e mezz’ala. Per tornare all’incontro di oggi con agente e intermediario Emerson Royal, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it argomenti di discussione sono stati pure altri giocatori dell’agenzia che solo da qualche mese rappresenta il 22enne di San Paolo. Uno di questi è molto gradito all’Inter.