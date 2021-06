Calciomercato Inter, Chelsea forte su Hakimi | PSG sorpassato

Il futuro di Hakimi sembra essere sempre più lontano dall’Inter: nelle ultime giornate il Chelsea avrebbe accelerato, superando anche il PSG

Le prime mosse di mercato dei nerazzurri sono molto chiare: prima cedere e poi lavorare sui rinforzi da consegnare a Simone Inzaghi. All’Inter, soprattutto, serve vendere uno dei suoi gioielli per fare cassa in maniera corposa e tutti gli indizi sembrano portare ad Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, arrivato l’estate scorsa a Milano dal Real Madrid, ha molto mercato e diversi grandi club sono pronti a darsi battaglia per ingaggiarlo: il club meneghino, dal canto suo, vuole incassare una cifra intorno ai 75/80 milioni di euro. Dopo le prime offerte del PSG, ora sarebbe una big della Priemier ad essere in vantaggio nella corsa ad Hakimi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, accelerata del Chelsea per Hakimi | Superato il PSG

L’agente di Achraf Hakimi aveva parlato in esclusiva a Calciomercato.it, facendo intendere di essere pronto a valutare tutte le opzioni per il suo assistito. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, dopo gli abboccamenti iniziali del PSG, ora sarebbe il Chelsea ad essere in vantaggio per l’esterno marocchino. Rispetto ai parigini, i londinesi sarebbero più vicino alla richiesta dell’Inter: l’unica distanza ancora da limare è relativa all’inserimento di contropartite tecniche.

L’offerta dei ‘Blues’, infatti, prevederebbe una parte fissa più l’inserimento di un giocatore gradito ai nerazzurri: i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso sarebbero i più gettonati. Niente di definito, quindi, anche se il futuro di Hakimi appare sempre più lontano dal capoluogo lombardo. Il sacrificio dell’Inter sul mercato potrebbe essere proprio la stella marocchina.