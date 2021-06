L’Inter e tutto il mondo restano in ansia per le condizioni di Christian Eriksen. Nuovo aggiornamento direttamente dalla Nazionale danese sulle condizioni del danese

Il malore accusato da Christian Eriksen ha scosso il mondo intero e lasciato completamente senza fiato compagni di squadra, il calcio tutto e qualsiasi tifoso abbia avuto il piacere di ammirare le sue gesta in campo. L’arresto cardiaco avvenuto al minuto 43′ di Danimarca-Finlandia, è stato seguito dal grande sollievo per le condizioni del danese. Ora, però, è tempo di domande e esami medici per quello che sarà il futuro del trequartista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un importante aggiornamento arriva direttamente dalla Nazionale danese. In seguito a tutti gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista, si è reso necessario l’impianto di un defibrillatore cardiaco (ICD). Il dispositivo servirà a regolare le anomalie del ritmo e si utilizza in seguito ad arresto cardiaco. Si specifica inoltre che Eriksen ha accettato il trattamento, che è stato confermato da specialisti di fama nazionale e internazionale.