Nel corso del Calciomercato Show è intervenuto il professor Castellacci, che ha parlato anche di Eriksen

Intervenuto ai microfoni di CMIT TV nel corso di Calciomercato Show, il Professor Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale, ha fatto il punto sulle condizioni di Eriksen, talento dell’Inter che ha accusato un grave malore con la Danimarca durante Euro 2020: “In questo momento non siamo nelle condizioni di dire se potrà o non potrà rientrare a giocare per il fatto che non conosciamo la patologia originaria. Per prima cosa bisogna conoscere il tipo di patologia, poi ci sono dei protocolli che permettono di dare o non dare l’idoneità. Secondo me non avrà l’idoneità, ma finché non sapremo le cause scatenanti continueremo a sperare”.

Castellacci ha proseguito la sua analisi: “Sono importanti i test di idoneità. In Italia si fanno i test più severi e più accurati non solo d’Europa, ma del mondo. Alcune patologie non riescono ad essere individuate in questi controlli e quindi possono manifestarsi successivamente in questo modo”.