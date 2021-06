Calciomercato, Milan-Giroud: domani incontro per chiudere l'affare

In casa Milan, si sta continuando a lavorare alacremente per consegnare all’allenatore Pioli i giocatori desiderati: mirino puntato su Giroud

Milan–Giroud, si entra nella fase caldissima. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nella giornata di domani ci sarà un vertice a casa Milan per provare a chiudere l’affare. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, c’è ancora una distanza da colmare di circa 2 milioni di euro sul biennale per trovare l’accordo. L’attaccante francese vorrebbe 7 milioni netti mentre il Milan è fermo a 5. Si lavorerà per appianare queste distanze, ma dal ritiro della Nazionale Francese filtra un moderato ottimismo per la chiusura della trattativa già nella giornata di domani, così da assicurare a Giroud la possibilità di essere un nuovo calciatore rossonero. Dopo aver trovato l’accordo con Maldini, infatti, il bomber transalpino ed i suoi agenti andranno a forzare con il Chelsea per ottenere la cessione del cartellino di fatto a zero o comunque con un indennizzo estremamente sostenibile per le casse del club rossonero.