Giroud-Milan, operazione in stand-by: il calciatore vuole vestire rossonero, l’entourage attende un rilancio di Maldini

Olivier Giroud vuole vestire la maglia del Milan: questo è l’unico dato certo in una trattativa che aspetta ancora la sua definitiva evoluzione. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, c’è ancora una distanza da colmare. La richiesta del calciatore si sostanzia, infatti, in un biennale da 7 milioni netti. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan è bloccato a cifre inferiori, che dovrebbero articolarsi sempre in un contratto di due anni ma che dovrebbe lambire i 5 milioni. In casa rossonera c’è più di qualche difficoltà a spingersi oltre, visti i rigidi paletti economici che, inevitabilmente, stanno condizionando le strategie. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Milan-Giroud, voglia di stringere per dare supporto ad Ibra

Il Milan è desideroso di chiudere per Giroud: Anche perché le condizioni di Ibrahimovic impongono al club rossonero di avere subito giocatore pronto, di grande livello, utilizzabile sia in campionato sia in Champions League. Resta da capire se nelle prossime Maldini e Massara potranno permettere lo sblocco della trattativa alzandolo l’offerta e convocando nella sede rossonera gli uomini che seguono l’attaccante francese.

Qualunque momento potrebbe essere quello buono, quello giusto: anche perché resta solo da cesellare l’accordo. Sarà, poi, Giroud a pressare il Chelsea per lasciarlo andar via a zero o con un indennizzo assolutamente banale da affrontare per il Milan.