Filo diretto tra la Juventus e la Fiorentina: si parla anche di Vlahovic che punta a fare il salto in una big già questa estate. Conferme sul Borussia Dortmund

Vlahovic vuole fare il salto in una big già questa estate, ma non è semplice perché Commisso non intende privarsene. Anzi il numero uno della Fiorentina punta a blindarlo con un nuovo contratto: l’attuale da circa 1 milione scade a nel 2023. Il giovane bomber serbo ha sul tavolo le offerte di Milan, Tottenham e Atletico Madrid. Interessata a lui anche la Juventus, a tal proposito le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it parlano di una sorta di filo diretto tra la dirigenza bianconera e quella viola. Tra i protagonisti di questi contatti, oltre ai vari Milenkovic e Perin, figura pure Vlahovic, tuttavia in questo momento la Juve non può affondare il colpo per ragioni economiche: non c’è la liquidità necessaria per mettere a segno un investimento di tale portata, un altro dopo quello per Locatelli che può andare in porto a breve. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per la porta | Servono 20 milioni

Calciomercato Juventus e Milan, conferme sul Borussia Dortmund: Vlahovic possibile erede di Haaland

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La situazione potrebbe cambiare con qualche cessione, specie con quella di Cristiano Ronaldo che frutterebbe un maxi risparmio alla società presieduta da Andrea Agnelli. Staremo a vedere, intanto arrivano conferme sul forte gradimento per Vlahovic da parte del Borussia Dortmund. I tedeschi potrebbero fiondarsi sull’ex Partizan Belgrado qualora andasse via Haaland, per il quale è in prima fila il Real Madrid. L’offerta dei gialloneri potrebbe raggiungere i 40 milioni, circa 20 in meno di quelli che chiede Commisso.