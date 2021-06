Calciomercato Juventus, ritorno di Audero | C'è la concorrenza dell'Inter

La Juventus valuta il ritorno di Audero come vice Szczesny, due ostacoli: la valutazione della Sampdoria e la concorrenza dell’Inter

Il mercato dei bianconeri sta iniziando ad entrare nel vivo, con Federico Cherubini che sta seguendo le prime indicazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, cavallo di ritorno, ha trovato nel centrocampo il punto debole della rosa ed è proprio sulla linea mediana che vuole concentrare i maggiori sforzi in entrata. È ormai noto il summit in programma con la dirigenza del Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli. La Juventus, però, non è focalizzata solamente sul centrocampo: i dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un vice Szczesny e starebbero valutando il ritorno di Audero. Due sono gli ostacoli per il portiere italo-indonesiano della Sampdoria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, ritorno di Audero | Inter e valutazione gli ostacoli

La Juventus starebbe pensando di riportare Emil Audero a Torino, affidandogli poi il ruolo di vice Szczesny. Una soluzione che permetterebbe anche di inserirlo nelle liste senza occupare spazi, essendo cresciuto nei vivai bianconeri. Secondo quanto rivelato da ‘Il Secolo XIX’, gli ostacoli che troverebbe Cherubini per riportare Audero a Torino sarebbero due: la valutazione da 20 milioni di euro fatta dalla Sampdoria e la concorrenza dell’Inter. Anche la compagine meneghina starebbe pensando all’italo-indonesiano per consegnare a Simone Inzaghi un vice Handanovic di grande affidabilità. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Clamoroso Juve, Sabuncuoglu in diretta: “Ci ho parlato, va via dopo l’Europeo”

Juventus e Inter saranno tra le principali contendenti al titolo anche nella prossima stagione e l’equilibrio di potere fra le due squadre passerà anche dal mercato estivo. I nerazzurri stanno vivendo un momento di difficoltà a livello economico, e saranno costretti a lasciar partire uno dei pezzi pregiati della casa. I bianconeri, invece, godono di una migliore salute finanziaria e potranno avere più libertà nel mercato in entrata. Tanto, comunque, passerà dalla capacità di Allegri e Inzaghi di governare le rispettive rose. Il derby d’Italia sarà infuocato anche nella prossima stagione, insomma, e già sul mercato si vedono le prime avvisaglie di una sfida più avvincente che mai.