La vicenda Calhanoglu sta prendendo l’attenzione di tutti, ma un altro turco di Serie A potrebbe fare le valigie: l’indiscrezione clamorosa su Demiral

La vicenda Calhanoglu continua a tenere banco in queste ore di calciomercato. Il turco andrà via dal Milan a zero e firmerà un contratto da 5 milioni all’anno per tre anni con l’Inter. L’ormai ex numero 10 rossonero lo ha annunciato in prima persona, cambierà solamente sponda di Milano. A parlare del fantasista ex Leverkusen è stato Yagiz Sabuncuogu, popolarissimo giornalista turco esperto di mercato con un gran seguito anche sui social intervenuto in diretta a CMIT TV: “Su Calhanoglu c’era anche il Galatasaray. L’Inter è stata influenzata dalla vicenda Eriksen, poi sicuramente i tifosi del Milan saranno dispiaciuti. È un ottimo professionista ed è molto importante, come abbiamo visto sia al Milan che in nazionale. l’Inter lo considera come centrocampista offensivo, sa che non è un esterno di sinistra e ha numeri meno buoni di quando gioca da trequartista”.

Calciomercato Juventus, Sabuncuoglu a CMIT TV: “Demiral non è felice, via dopo Euro 2020”

La vera bomba, però, Sabuncuoglu l’ha sganciata sul futuro di Merih Demiral: “Sicuramente lascerà la Juventus al termine di Euro 2020, quando ci ho parlato l’ultima volta mi ha detto che non era felice di essere impiegato così poco. Non sa ancora dove andrà, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci novità”. Insomma un altro turco potrebbe presto animare il calciomercato della Serie A. Uno scenario non così lontano, dal momento che l’Europeo della Turchia è già finito. Smentite, invece, sulla pista Dzeko-Fenerbahce: “Non penso sia un obiettivo, ha 35 anni e il presidente ha deciso di puntare su giocatori più giovani per il futuro”.