Dopo le ultime indiscrezioni, lo stesso Calhanoglu ha ufficializzato il suo arrivo all’Inter attraverso alcune parole rilasciate in Turchia

Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter: ora è ufficiale. Almeno lo è a parole, anche se mancano ancora firme e annunci. Dopo le notizie di queste ultime ore che hanno visto l’ormai ex 10 del Milan viaggiare sull’altra sponda dei Navigli, ora sono arrivate anche le parole dello stesso trequartista turco. “Ho raggiunto un accordo con l’Inter. Ora andrò a Milano e firmerò il contratto domani”, ha detto Calhanoglu intercettato da ‘TRT Spor’. Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, invece, il portale parla di triennale con opzione per il quarto.

A CMIT TV, Fabrizio Biasin ha rivelato anche le cifre: cinque milioni di euro a stagione tutto compreso, ovvero parte fissa e bonus. “Il turco aveva delle offerte, ma lui non voleva muoversi. Credo che diventerà una sorta di Luis Alberto. Per i nerazzurri è la pezza migliore possibile vista la situazione economica e che il giocatore conosce bene a Serie A. Questo però non vuol dire che il club abbandona al suo destino Eriksen”, ha detto il giornalista anche a proposito della situazione in campo.