Calciomercato, Locatelli-Juve | Arriva la conferma di Carnevali!

Calciomercato: Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha confermato l’incontro con la Juventus per Locatelli. L’annuncio del dirigente

Sta per entrare nel vivo la trattativa tra la Juventus ed il Sassuolo per Manuel Locatelli. In settimana è infatti in programma un incontro tra le due società per discutere del trasferimento del centrocampista attualmente impegnato in Nazionale. La conferma arriva direttamente dall'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali. A 'TRC Modena', il dirigente ha annunciato: "Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall'estero. Confermo che con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli ma anche di giovani, nostri e loro".

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’incontro ci sarà domani e, come anticipato da Calciomercato.it, Dragusin è una contropartita piuttosto gradita dal Sassuolo. La valutazione del club neroverde è di circa 40 milioni di euro. La trattativa entra dunque nel vivo. Vi terremo aggiornati.