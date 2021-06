Calciomercato Inter, Hakimi al PSG: è tutto fatto | Fissate le visite mediche!

Calciomercato Inter: Hakimi si appresta a salutare i nerazzurri. È tutto fatto per la cessione al PSG: pronte anche le visite mediche

Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del PSG. L’accelerata degli scorsi giorni ha portato l’Inter ed il club parigino alla conclusione della trattativa: l’esterno marocchino si trasferirà in Francia per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, come anticipato da Calciomercato.it. Oggi si limeranno gli ultimi dettagli, ma è ormai questione di ore per il trasferimento del 22enne. Fissate anche le visite mediche. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Hakimi-PSG | Domani le visite mediche!

È dunque tutto fatto per il passaggio dell’ex Borussia Dortmund al Paris Saint-Germain. Salvo sorprese Hakimi dovrebbe sbarcare a Parigi già domani per sostenere le visite mediche di rito prima della firma con il suo nuovo club. Il talentuoso laterale lascia così l’Inter e la Serie A dopo una sola stagione e la conquista dello scudetto, da assoluto protagonista nella squadra di Antonio Conte. Nelle prossime ore Hakimi sarà un nuovo giocatore del PSG.