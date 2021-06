Il giornalista Guido De Carolis è intervenuto oggi a CMIT TV per parlare anche di calciomercato con particolare attenzione sull’Inter

Guido De Carolis da Siviglia per Belgio-Portogallo è intervenuto ai microfoni di CMIT TV soffermandosi anche sui temi del mercato: “Sanches in Italia? Potrebbe fare comodo a molti. L’ho visto dal vivo contro la Germania, non fece benissimo ma qualcosa fece comunque vedere. In Italia mi pare sia un mercato fiacco ed avaro. Non vedo girare soldi in entrata. La Juventus ha bisogno di altro. La mia risposta è no. Il mercato italiano farà molta fatica sui pezzi grossi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

POST HAKIMI – “Ho forti dubbi sul fatto che arrivi un forte sostituto. Hakimi pagato 40 e via a 65, non credo ne arrivi uno forte come lui. L’Inter dovrà accontentarsi di quello che passa il convento. Il mercato dell’Inter è il più difficoltoso e non so neanche se basterà la sola cessione di Hakimi. Credo sia stato fatto già uno sforzo. L’Inter ha fatto bene a prendere Calhanoglu per rimpiazzare Eriksen che difficilmente rivedremo in Italia. Lazzari? Non mi aspetto che investano più di 5 milioni per coprire il buco in fascia. L’Inter non può spendere soldi sul mercato. Devono vendere un altro calciatore e ha la priorità di abbassare il monte ingaggi del 15/20%. Se l’Inter non fa un’altra uscita grossa non ha soldi da investire”.

CESSIONE INTER – “Non deve essere per forza uno come Lautaro, anzi nei piani della società non c’è l’intenzione di vendere un calciatore simile. Trovare una punta che garantisca i gol di Lautaro a buon mercato siamo sempre lì. Allora il gioco non vale la candela. Se si riesce a non fare una cessione importante, i vari Lukaku, Lautaro, Barella e Bastoni, l’Inter è più contenta anche se nel caso di Bastoni è più facile sostituirlo. Si punta a cedere una serie di calciatori, i vari Joao Mario, Nainggolan, Gagliardini, Vecino. Questo sarà un mercato per l’Inter che andrà a risolversi verso agosto”.

PSG – “La UEFA non accenderà i riflettori sul PSG anche per molte questioni politiche. Questo non significa che il PSG stia operando al di fuori della legalità. Spesso spendi tanto perchè incassi anche tanto”.