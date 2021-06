Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre nebuloso e più passa il tempo, più il portoghese ha spazi di manovra ridotti

Oggi Cristiano Ronaldo è chiamato a una delle partite più importanti della sua carriera, almeno in nazionale. CR7 dovrà guidare i suoi in una missione sulla carta complicatissima, ovvero battere il Belgio di Lukaku e De Bruyne per provare a proseguire la corsa per la difesa del titolo europeo. La testa è tutta sul suo Portogallo, di cui è ovviamente leader carismatico, tecnico, bomber maximo e simbolo. A fare da contraltare, però, c’è una situazione ancora decisamente in bilico con la Juventus, con un solo anno di contratto rimasto. Da tempo vi raccontiamo che CR7, potendo scegliere, non si farebbe troppi problemi a lasciare i bianconeri, ma a mancare sono le offerte concrete. Il Real Madrid sembra ormai lontanissimo, sono così rimaste Manchester United e PSG.

Calciomercato, Mbappe e Sancho tengono Ronaldo alla Juventus

Ad ora i francesi restano sicuramente in pole in caso si presentassero determinate condizioni, ma anche qui tutto è legato a Mbappe. I Red Devils invece sembrano essere andati in maniera convinta su altri nomi e profili, totalmente diversi da Ronaldo. In Inghilterra parlano di un Jadon Sancho sempre più vicino allo United, ma soprattutto con l’arrivo dell’inglese i tabloid sono sicuri: vorrebbe dire mettere definitivamente la parola fine sul possibile ritorno di CR7 a Old Trafford. Il colpo dal Dortmund sembra ormai definito e in questo modo l’unica opzione sarebbe il PSG.

Peccato che, come ricordato, è tutto vincolato alla partenza di Mbappe. Per l’asso della Francia si parla però di un rinnovo che potrebbe arrivare presto, con tanti segnali positivi in tal senso. Il Real Madrid lo sogna da una vita, il PSG in caso di cessione sono già pronti a sostituirlo con Ronaldo, che aspetta segnali in tal senso. Ma se invece Mbappe firmasse per restare all’ombra della Tour Eiffel, allora – come confermano anche dalla Francia – si chiuderebbero definitivamente le porte anche per un approdo a Parigi. E allora Ronaldo sarebbe praticamente costretto a restare alla Juventus. Con buona pace sua e anche del club bianconero, che da una parte è contento di poter contare ancora su una leggenda del calcio che fa sempre la differenza, ma dall’altro non avrebbe disprezzato liberarsene a livello finanziario.