CM.IT | Haaland, Mbappé e Ronaldo: l’effetto domino coinvolge anche la Juventus

Il Borussia non molla Haaland, il Real spinge per Mbappé, la Juve attende novità per Ronaldo: il mercato degli attaccanti sta per accendersi

Wijnaldum, Donnarumma, forse anche Sergio Ramos, oltre a un rinnovo per Neymar da 36 milioni a stagione. Quello che sta facendo il PSG in questa sessione di calciomercato va oltre ogni previsione ed è in totale contrasto con il momento storico e la polemica “calcio del popolo” contro Superlega.

Il Real Madrid ha da tempo dichiarato guerra al monopolio dei club-stato, eppure nella capitale spagnola non tutti si stanno disperando di fronte ai colpi da PlayStation dei parigini. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, a Concha Espina si stanno concentrando sul rovescio della medaglia: questa serie di acquisti sta probabilmente preparando il terreno alla cessione di Kylian Mbappe.

Florentino Perez ha fatto sapere da tempo a chi gli è vicino che in quest’estate la sua intenzione è portare al nuovo Bernabeu un Galactico, e nient’altro. Il progetto è chiudere per il francese nella seconda metà di agosto e affiancargli Haaland (col quale c’è già una bozza d’accordo) a partire dal 2022, attraverso la sua clausola rescissoria. Il Borussia, infatti, continua a reputare il norvegese incedibile almeno fino all’anno prossimo.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM IT.IT | Calciomercato, Juventus-Locatelli: le novità dopo l’incontro

Calciomercato Juventus, Icardi per Ronaldo: scambio possibile

I blancos non hanno nei loro piani altri movimenti, anche perché strappare Mbappé ad Al-Khelaifi costerà oltre 100 milioni e pensare a ulteriori investimenti è impossibile. Per questo, dunque, resteranno fiduciosi in attesa del momento giusto per far scattare un effetto domino che coinvolgerebbe, a quel punto, anche la Juventus.

Se la cessione di Mbappé si dovesse concretizzare, infatti, i francesi hanno intenzione di completare il loro instant team con un altro acquisto straordinario: Cristiano Ronaldo. Il portoghese attende da tempo una squadra in grado di portarlo via dalla Juventus e sarebbe disposto a tagliarsi anche parecchio lo stipendio da 30 milioni netti che percepisce attualmente.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La Vecchia Signora, da parte sua, imbastirebbe volentieri uno scambio con Mauro Icardi, che ormai sotto la Torre Eiffel considerano un esubero. Le dirigenze lavorano a questo scenario, perfetto anche per i bilanci, da mesi, ma sarà difficile che le danze abbiano inizio prima della chiusura dell’Europeo. L’estate e questa sessione di calciomercato sono appena iniziate. E promettono enormi sorprese.