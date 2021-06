L’Inter a caccia di rinforzi per le fasce. Per quella mancina c’è anche Paulo Otavio

L’Inter si rifarà il look sulle corsie esterne. Per quella di destra si cerca il sostituto di Hakimi, destinato alla partenza, con il nome di Emerson Royal che ha perso consistenza come spiegato da CM.IT nei giorni scorsi. Per quella di sinistra serve invece la partenza di Perisic, con Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea dato da diverso tempo ormai come il preferito dai nerazzurri. Stamane è tornato a galla pure Marcos Alonso, suo compagno nei ‘Blues’ che i londinesi – stesso discorso per l’italobrasiliano – potrebbero tentare di inserire nell’affare Hakimi. Va detto, tuttavia, che il trentenne ex Fiorentina costerebbe di ingaggio circa 9 milioni di euro lordi, non poco per una società che punta ad abbassare il monte stipendi.

Tra i candidati alla fascia sinistra vi sono pure Kostic, anche se non risultano accordi di nessun tipo e, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Paulo Otavio Paulo Otávio Rosa da Silva, noto semplicemente come Paulo Otavio. Anche il 26enne brasiliano milita in Bundesliga, seppur con la maglia del Wolfsburg dal luglio 2019. In scadenza a giugno 2023 e con una possibile valutazione di 8-10 milioni di euro, Otavio è il classico terzino brasiliano brevilineo e scattante, con limiti difensivi che però nell’esperienza coi ‘Lupi’ sono stati attenuati.

Calciomercato Inter, Paulo Otavio fa parte della stessa agenzia di Emerson Royal

Piccola ma forse significativa curiosità sul classe ’94, fa parte della stessa agenzia di Emerson Royal. Coi rappresentanti del brasiliano del Barcellona, ricordiamo, la dirigenza interista si è incontrata giovedì scorso.