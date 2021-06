L’Inter in pressing su Raspadori per l’attacco di Inzaghi. Pinamonti possibile carta per strappare il sì del Sassuolo per il baby attaccante della Nazionale

Borré come anticipato da Calciomercato.it è uno degli obiettivi dell’Inter per il reparto offensivo, ma non c’è soltanto il centravanti del River Plate sull’agenda di mercato della dirigenza nerazzurra. Piace sempre – e tanto – anche Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo e convocato da Mancini agli Europei con la Nazionale azzurra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, anticipo sul Milan: Pinamonti nell’affare Raspadori

Il talento classe 2000 è stata una delle rivelazioni dell’ultimo torneo di Serie A e si è guadagnato la chiamata del Ct dell’Italia per Euro 2020. L’Inter vigilia da tempi non sospetti sul giocatore e sarebbe pronta ad affondare il colpo per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, indipendentemente dal possibile addio o meno di Lautaro Martinez al sodalizio campione d’Italia. Marotta e Ausilio per anticipare la concorrenza delle altre big, Milan in primis, potrebbero mettere sul piatto delle contropartite nell’operazione con il Sassuolo, considerando anche gli ottimi uffici tra le due società come scrive il ‘Corriere dello Sport’.

Pinamonti, in uscita da Appiano Gentile, potrebbe essere la carta giusta per ottenere il via libera dal Sassuolo, anche se volontà dei neroverdi sarebbe al momento quella di tenere almeno per un’altra stagione Raspadori in Emilia, come già più volte paventato dal Dg Carnevali.