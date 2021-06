Calciomercato Inter, corsa a tre in Serie A per un attaccante del Psg

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia di un rinforzo offensivo: sguardo al Psg, un attaccante in uscita ma sfida con due club di A

L’Inter osserva con attenzione il mercato, alla ricerca di innesti funzionali per la squadra di Simone Inzaghi. Euro 2020 fornisce una vetrina di rilievo per andare a caccia di occasioni, come nello stile tra l’altro di Beppe Marotta. Per quanto concerne l’attacco, si guarda in particolare, stando a quanto riferiscono in Spagna, a un giocatore in uscita dal Psg.

Calciomercato Inter, piace Sarabia: doppio ‘derby’ per Inzaghi

Si tratta di Pablo Sarabia, che ha trovato poco spazio, vista l’enorme concorrenza, nella squadra francese. Il portale ‘Fichajes.net’ spiega che il giocatore sarebbe interessato a una avventura in Serie A e ascolterà offerte che dovessero arrivare dal nostro campionato. Piuttosto a sorpresa, nonostante il poco minutaggio, è stato chiamato da Luis Enrique nelle fila della Spagna. Una buona notizia comunque per il Psg, che spera che il giocatore abbia visibilità e di poter dunque monetizzare il più possibile. La richiesta, di 20 milioni di euro, è elevata, ma non insormontabile. Simone Inzaghi deve però guardarsi anche dall’interessamento della ‘sua’ Lazio e della Roma. I giallorossi in particolare seguono l’iberico da tempo e in questo momento sarebbero anche segnalati in leggero vantaggio.