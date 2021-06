Inter a caccia di un colpo in attacco, Marotta punta tutto sul colombiano Santos Borre del River Plate

Calciomercato.it vi aveva sottolineato anticipatamente come il nome nuovo per l’attacco dell’Inter fosse Rafael Santos Borre. Attaccante colombiano in forza al River Plate, compirà 26 anni a settembre e il suo contratto con il club di Buenos Aires scadrà a fine mese. Una preziosa occasione a costo zero per rafforzare il reparto offensivo. Il nazionale colombiano ha fatto vedere di avere grande feeling con la porta e la possibilità di portarlo in Europa a zero alletta e non poco la società nerazzurra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Inter, UFFICIALE: tegola in nazionale | Out la prima fase

Calciomercato Inter, anche Inzaghi da l’ok per Santos Borre

Giocatore non certo dalle caratteristiche simili a Lukaku, Santos Borre, per fisico e rapidità è decisamente più comparabile a Lautaro Martinez. Per i nerazzurri però resta una ghiotta occasione di mercato. Occasione a cui il tecnico Simone Inzaghi non vuole rinunciare. Già ai tempi della Lazio, l’allenatore piacentino avrebbe avuto piacere di poter guidare l’attaccante colombiano. Il nuovo tecnico avrebbe dunque dato il proprio assenso all’acquisto del classe 1995.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio assalto | Due nerazzurri nel mirino

Lo sottolinea ‘Tuttosport’, che riferisce come l’Inter sia pronta a lanciare l’affondo per il giocatore, profilo gradito anche a Lazio e Watford oltre alla Roma. L’inserimento dei nerazzurri però complica le cose per le dirette rivali: la preferenza del giocatore andrebbe infatti al club neo campione d’Italia.