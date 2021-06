Non arrivano buone notizie dal Sudamerica per quanto riguarda Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha subito un infortunio che lo porterà a saltare la prima fase della Coppa America

Tegola in casa Cile in vista della Coppa America. La Roja perde per la prima fase del torneo Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter – come si legge in una nota, apparsa sul sito ufficiale della Federazione cilena – ha subito, durante l’allenamento di ieri, un infortunio al muscolo plantare.

L’ex Barcellona resterà dunque in Cile, per seguire un percorso di recupero, con la squadra medica della nazionale. La speranza della Roja è di riavere Sanchez prima della chiusura della competizione. La Coppa America avrà inizio domani con Brasile-Venezuale; per il Cile, invece, l’esordio avverrà contro l’Argentina. Pulgar e compagni sono nel gruppo B con Bolivia, Uruguay, Paraguay e appunto Argentina.