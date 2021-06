Calciomercato Inter, doppia offerta | Monaco su Brozovic e Perisic

Prima di fare mercato in entrata, l’Inter dovrà fare i conti con quello in uscita: doppia offerta dal Monaco

Sono iniziati gli Europei, dopo una stagione che ha visto i nerazzurri trionfare in Serie A. Uno scudetto che, neanche il tempo di festeggiarlo, è già passato e tutto è cambiato: sulla panchina dell’Inter non c’è più Antonio Conte, uomo simbolo del successo di quest’anno, ma è arrivato Simone Inzaghi. La proprietà del club meneghino ha dato indicazioni chiare anche sul mercato: una cessione illustre, prima le uscite e poi gli acquisti in entrata. La parola d’ordine è controllo della spesa. Nel frattempo, dalla Francia arriva un assalto a due nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Monaco scatenato | Offerta per Brozovic e Perisic

Il mercato dell’Inter si muove, soprattutto in uscita per il momento. Secondo quanto rivelato da ‘interlive.it’, il Monaco avrebbe presentato una doppia offerta per Brozovic e Perisic. L’esterno croato è considerato un sacrificabile sul mercato da parte dei nerazzurri, mentre il centrocampista è stato il giocatore a cui Antonio Conte ha affidato i codici della squadra. ‘Brozo’ potrebbe essere una pedina fondamentale anche per Simone Inzaghi, per questo motivo servirebbe un’offerta molto importante per valutare una sua cessione.

Questa prima offerta dei monegaschi, però, è stata considerata troppo bassa da parte di Marotta. Il Monaco, infatti, avrebbe offerto 22 milioni per Brozovic e 5 per Perisic. Nemmeno 30 milioni complessivi, per due giocatori che hanno dimostrato di poter essere importanti anche in squadre di primissimo livello. Vero è che il contratto del centrocampista andrà in scadenza nel 2022, ma la sua valutazione non è comunque così bassa. Insomma, i monegaschi hanno provato un primo approccio per due nerazzurri, ma l’offerta è stata gentilmente rispedita al mittente dai dirigenti dell’Inter.