Priorità del calciomercato Inter, il reperimento dell’erede di Hakimi viaggia su più fronti: le ultime su Bellerin

Alle prese con lo sfoltimento della rosa (è di oggi l’ufficialità della rescissione di Joao Mario), l’Inter non perde di vista il calciomercato in entrata e resta molto attiva soprattutto nella ricerca dell’erede di Hakimi. Uno dei profili maggiormente apprezzati resta quello di Hector Bellerin. Come anticipato lo scorso mese, il giocatore ha già da tempo dato disponibilità al trasferimento in nerazzurro, ma resta ancora una divergenza di vedute importante con l’Arsenal. Il club londinese sin dalla scorsa primavera ha dato al giocatore il via libera in vista di un’eventuale cessione ma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto semplice.

I ‘Gunners’ sono pronti a contemplare una cessione a titolo temporaneo, ma solamente con l’inserimento di un obbligo di riscatto o di un diritto legato a condizioni abbastanza semplici. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni, con i nerazzurri che hanno due alleati importanti: la volontà del calciatore e la mancanza di passi concreti fatti di recente dagli altri club interessati al 26enne spagnolo.