Lautaro Martinez trionfa anche con l’Argentina: il ‘Toro’ chiede un ingaggio ‘alla Lukaku’ per il rinnovo del contratto con l’Inter

Lautaro Martinez protagonista anche in Copa America con l'Argentina dopo il trionfo scudetto da primattore con la maglia dell'Inter. Il 'Toro' continua a fare gola alle big d'Europa, spagnole in primis, ma la dirigenza nerazzurra fa muro con la volontà di non sacrificare nessun altro big dopo la dolorosa cessione di Hakimi.

L'Ad Marotta lo ha ribadito a più riprese, con Simone Inzaghi che ha avuto ampie garanzie dalla società sulla permanenza alla Pinetina degli altri alfieri dell'undici campione d'Italia. La situazione di Lautaro resta però incerta, anche perché il nuovo entourage dell'attaccante potrebbe bussare alla porta dell'Inter per un ingaggio alla stregua degli altri campioni della rosa.

Inter, ingaggio ‘alla Lukaku’ per Lautaro: la situazione

L’Inter nelle prossime settimane vorrebbe accelerare le operazioni per il prolungamento di Lautaro, sotto contratto fino al 2023 e che nella prossima stagione andrà a percepire uno stipendio da 3 milioni di euro. Alejandro Camano, agente dell’argentino, potrebbe così spingere per un rinnovo da top – scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ – come Lukaku, Eriksen, Sanchez o Vidal. Richiesta che metterebbe in salita le negoziazioni per la firma sul nuovo accordo, con la fumata bianca che appare al momento complicata almeno a breve termine. Situazione ingarbugliata considerando anche la corte delle spagnole, Atletico Madrid in primis, per Lautaro Martinez.

L’Inter da questo punto di vista sarebbe stata però chiara con il giocatore e i suoi agenti: il ‘Toro’, in caso di divorzio, partirebbe solo per un assegno ‘monstre’ da almeno 90 milioni di euro. Proposta alla quale le corteggiatrici, finora, non si sono neanche minimamente avvicinate.