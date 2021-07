Calciomercato Napoli, sorpasso all'Inter per Olivera: affare da 16/18 milioni

L’esterno sinistro del Getafe Mathias Olivera, già attenzionato dall’Inter, è finito nel mirino del Napoli: colloqui in corso

Lo scorso 14 giugno, vi abbiamo segnalato l’arrivo a Milano degli agenti di Mathias Olivera, 23enne esterno sinistro del Getafe, per un incontro esplorativo con i dirigenti dell’Inter. Legato agli spagnoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2023, con una clausola rescissoria fissata a quota 20 milioni di euro, per l’uruguaiano, con passaporto spagnolo, appare oggi difficile, per una questione di costi, l’approdo in nerazzurro. Nella serata di ieri, invece, il calciatore è stato al Napoli di Luciano Spalletti, desideroso di rinforzare la corsia mancina, attualmente occupata da Mario Rui e Faouzi Ghoulam.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti stanno parlando per capire la fattibilità dell’affare, fermo restando che è Emerson Palmieri, campione d’Europa con l’Italia e col Chelsea, il candidato numero uno per la fascia sinistra. Una delle possibilità è rappresentata, per Olivera, dal prestito oneroso con obbligo di riscatto, un affare da 16/18 milioni di euro totali, con un piccolo sconto rispetto alla clausola rescissoria. I colloqui proseguono, il Napoli lavora su più fronti per regalare al nuovo allenatore Spalletti un rinforzo di spessore in difesa.