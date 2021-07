Si scalda il mercato del Napoli: contatti negli ultimi giorni tra De Laurentiis e Raiola. Previsto un meeting nei prossimi giorni

Il mercato del Napoli, al pari di tutte le altre squadre di serie A, non è ovviamente entrato nel vivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non è assolutamente fermo. Il patron azzurro, infatti, sta continuando ad imbastire contatti: negli ultimi giorni, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, frequenti sono stati gli scambi di messaggi con Mino Raiola. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i due hanno deciso di incontrarsi nei prossimi giorni, per capire se ci sono i presupposti di qualche operazione di mercato.

Al momento, non è chiaro se si tratti di operazioni in entrata o di operazioni in uscita. Oppure, addirittura di un doppio binario percorribile attraverso il lavoro di Raiola. Il potente agente italo-olandese nel Napoli è presente con due calciatori importanti come Manolas e Lozano, mentre in entrata si fanno i nomi del giovanissimo Boadu (punta dell’AZ Alkmaar) ma anche di Owen Wijndal, terzino sinistro e compagno di squadra.