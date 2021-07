L’Inter cede Sebastiano Esposito al Basilea. L’attaccante 19enne si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

Nuova avventura in prestito per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante lascia l’Inter e si trasferirsi in Svizzera. E’ ufficiale il suo trasferimento al Basilea, in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto:

“L’Inter comunica la cessione del calciatore Sebastiano Esposito al Basilea – si legge sul sito ufficiale del club -. L‘attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione”.