Da Locatelli a Berardi, ecco l’approfondimento di calciomercato sui giocatori della Nazionale che dovrebbero cambiare squadra in questa sessione estiva

Molto più che notti magiche ci sta facendo vivere la Nazionale di Roberto Mancini. Dopo Austria e Belgio, ieri gli azzurri hanno avuto la meglio sulla Spagna ai calci di rigore conquistando la qualificazione alla finale che si giocherà sempre a Wembley domenica prossima. Partita sofferta, giocata molto all’italiana per ‘colpa’ soprattutto della squadra di Luis Enrique, che però davanti a sé si è trovata una super difesa e un Donnarumma insuperabile. L’ormai ex portiere del Milan è stato determinante nell’arco dei centoventi minuti e decisivo su Morata dagli undici metri, con Jorginho a sugellare poi la vittoria. Donnarumma e Jorginho, con il primo già sicuro al Paris Saint-Germain e il secondo tra gli intoccabili del Chelsea, non sono però i protagonisti del nostro focus sui giocatori dell’Italia protagonisti del mercato perché destinati a cambiare maglia. Da Locatelli a Berardi ed Emerson Palmieri fino a Raspadori, ecco l’approfondimento di Calciomercato.it.

Calciomercato, Locatelli vuole la Juventus: ecco cosa serve

L’azzurro più ‘chiacchierato’ sul calciomercato è senza dubbio Manuel Locatelli, autore ieri dell’unico errore dal dischetto degli azzurri. Ormai non è più un mistero, vuole andare alla Juventus che però è chiamata ad alzare l’offerta per superare la concorrenza dell’Arsenal. Come raccontatovi da CM.IT, i ‘Gunners’ hanno presentato una proposta ufficiale da 40 milioni di euro. Sul classe ’98 ex Milan ci sono altri grandi club, dal Tottenham al Borussia Dortmund passando per il Manchester United, ma i bianconeri sono pronti a sfruttare a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti col Sassuolo e soprattutto la volontà del ragazzo di trasferirsi a Torino dal suo estimatore Massimiliano Allegri.

Da Insigne a Emerson e Raspadori: gli altri azzurri protagonisti del calciomercato

Non solo Locatelli, tanti altri azzurri sono o potrebbero essere protagonisti di questo calciomercato estivo: da Sirigu, destinato a lasciare il Torino e per il quale si parla sempre di Juve, a Florenzi passando per Chiellini (praticamente certo il rinnovo del contratto), Bernardeschi, Pessina e Belotti. Ma non dimentichiamo, in particolare, Lorenzo Insigne, in bilico tra rinnovo (è in scadenza fra un anno) e addio al Napoli, con il Milan che fiuta il grande colpo. A proposito dei rossoneri, Maldini è molto interessato pure a Domenico Berardi, che stavolta può davvero fare le valigie e lasciare Sassuolo. Sull’esterno d’attacco, valutato 35-40 milioni, ci sono anche alcuni club inglesi come il Leicester. Poi è doveroso fare il nome di Emerson Palmieri, deputato a sostituire lo sfortunato Spinazzola e in uscita dal Chelsea. Il terzino intende tornare in Italia, dove piace a Inter (Inzaghi però preferirebbe Alonso), Napoli, Lazio e Roma nella quale è esploso alcuni anni fa. I ‘Blues’ non fanno però grossi sconti, il prezzo è tra i 15 e i 20 milioni.

Capitolo finale su Raspadori, impiegato fin qui solo nel quarto d’ora finale della gara col Galles. Per il classe 2000 l’Inter ha una corsia preferenziale che Marotta vuole sfruttare, vediamo se subito – se parte Lautaro Martinez – o la prossima estate.