Italia-Spagna, incredibile episodio su Bonucci | Confuso per un invasore

Italia-Spagna ha visto un trionfo assoluto per gli azzurri che sono riusciti ad accedere alla finale di Euro 2020. Leonardo Bonucci è stato protagonista di un evento clamoroso

Italia-Spagna era attesissima da tutto il pubblico nostrano e dall’Europa intera. La partita è stata molto combattuta e gli azzurri sono riusciti ad accedere all’importantissima finale, in cui fronteggerà una tra Inghilterra e Danimarca. Il confronto è terminato ai calci di rigore dopo una partita molto combattuta, in cui entrambe le squadre hanno cercato di prevalere dal punto di vista tecnico e del punteggio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Gli azzurri sono passati in vantaggio grazie a Chiesa, ma poi sono stati raggiunti da Alvaro Morata. E’ stata poi la punta spagnola a sbagliare il calcio di rigore decisivo che poi ha permesso agli azzurri di accedere alla tanto ambita finale. E’ partita poi la grande festa per l’Italia che anche in questo caso ha dimostrato la forza del suo gruppo. Proprio all’interno della festa, un episodio clamoroso ha riguardato Leonardo Bonucci.

Italia-Spagna, retroscena incredibile su Bonucci: i dettagli

La festa degli azzurri è partita in ogni angolo dell’Italia per una finale per certi versi inattesa e che sicuramente ha reso orgogliosi tutti gli azzurri. Uno dei grandi protagonisti della festa e certamente del gruppo è stato Leonardo Bonucci, autore di un grande Euro 2020 in difesa. Il calciatore si è avvicinato alla tribuna per festeggiare con i suoi tifosi. Ma proprio in quell’occasione è successo l’incredibile: Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward. Una scena che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, causando l’ilarità generale. Sicuramente un episodio curioso che ha colpito l’attenzione generale all’interno della festa azzurra.