Alla CMIT TV, le parole dell’ex calciatore e procuratore Moreno Roggi sull’Italia a Euro 2020 e sugli allenatori toscani in Serie A

Ospite alla CMIT TV, Moreno Roggi, ex calciatore e procuratore sportivo. Numerosi i temi affrontati con lui, a cominciare dall’andamento dell’Italia a Euro 2020. Roggi ha fiducia in Immobile, nonostante tutto: “Come ogni attaccante, vive per il gol. E quando manca, ne è alla ricerca continua. Nonostante questo, però, Ciro è uno che è sempre a disposizione della squadra. Si mette a disposizione dei compagni e fa bene Mancini a continuare a dargli fiducia. Prima o poi si sbloccherà. E come il mio amico Paolo Rossi, magari si sbloccherà nella fase finale del torneo. La forza dell’Italia è che sono tutti titolari. Mancini ha 26 giocatori che possono entrare e determinare. Berardi è un grande giocatore, ma Chiesa ha dimostrato di stare bene e poter fare meglio. Questo non derubrica il ruolo di Berardi o degli altri”.

Sugli scenari per la prossima Serie A: “Ritorno degli allenatori toscani? Li vedo tutti molto bene, da Spalletti a Sarri, passando per Allegri e Andreazzoli. Poi c’è anche Mazzarri, che si candiderà alla prima panchina disponibile. Al netto dei moduli, sono tutti elementi che sanno gestire molto bene la testa dello spogliatoio. Nella caratteristica toscana c’è quella di dire pane al pane, vino al vino. E questo viene molto apprezzato dal gruppo”. C’è infine un colpo di mercato che lo ha colpito: “Gonzalez della Fiorentina è un calciatore straordinario. Si tratta di un esterno mancino di grande livello, spero che possa ripetersi anche in Serie A”.