Italia-Spagna, Donnarumma: “Dedicata a Spinazzola. I rigori li prepariamo”

Arrivano le parole di Donnarumma dopo la vittoria dell’Italia con la Spagna ai calci di rigore: il portiere dedica la vittoria a Spinazzola

Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Spagna: “Sapevamo da dov’è partita la squadra e dove sono partito io. C’era tutto in quel momento, sono in finale. Ce la metterò tutta per battere i portieri che mi hanno preceduto, che hanno fatto la storia dell’Italia. Non si possono descrivere le emozioni, ora mi sta passando qualsiasi cosa per la testa. Ora me la godo con la squadra e dedico la vittoria a Spinazzola. Rigori? Prepariamo tutto, poi c’è anche l’istinto”.