In casa Juventus, Tacchinardi ha lanciato una ‘frecciatina’ a Sarri parlando anche di Cristiano Ronaldo

“Non era il profilo giusto nel posto giusto”. Parlando dell’esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus, Alessio Tacchinardi non usa mezzi termini. Dura è la sua critica verso il nuovo allenatore della Lazio, che nei giorni scorsi non ha evitato qualche ‘frecciatina’ all’ambiente bianconero. L’ex centrocampista ha dunque replicato esprimendo la sua opinione: “Non si è dimostrato in grado di gestire star di più alto livello: un conto è Albiol, un altro CR7“.

Juventus, Tacchinardi critica Sarri: “Via col rammarico”

Tacchinardi ha proseguito la sua disamina: “Con lui in panchina mi aspettavo una Juventus più fantasiosa, invece la differenza non si è vista – spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Credo che anche Maurizio se ne sia andato con il rammarico di non aver inciso come e quanto piace a lui. E forse anche per questo si è lasciato andare a qualche dichiarazione che sarebbe stato meglio evitare”.