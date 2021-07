Calciomercato Juventus, beffa dalla Premier | Offerta per Aouar

La Juventus potrebbe perdere Houssem Aouar, finito nel mirino dell’Arsenal: il Lione avrebbe reso nota la sua richiesta

Il centrocampo della Juventus è forse il reparto che ha più sofferto nell’ultima stagione, terminata con il quarto posto. Ramsey e Rabiot non hanno offerto garanzie e nemmeno Bentancur ha disputato la sua miglior stagione. Uno dei profili valutati dalla dirigenza, già dall’anno scorso, è Houssem Aouar. Centrocampista francese, probabilmente lascerà l’Olympique Lione in questa sessione di mercato. Ma non c’è solo la Juve su di lui: era uno dei ‘pupilli’ di Zidane, ma soprattutto l’Arsenal sembra la squadra più interessata.

Juventus, l’Arsenal ci prova per Aouar

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com‘, l’Arsenal si è fatto avanti in modo concreto per Aouar. Il Lione è disposto a cedere il giocatore a fronte di un’offerta adeguata al suo valore. La richiesta del club francese sarebbe di circa 20-25 milioni di euro e l’Arsenal non sarebbe lontano da queste cifre. Il suo contratto scadrà nel 2023 e il giocatore ha voglia di misurarsi con una nuova esperienza. La Juventus sembra essere in attesa e potrebbe essere beffata da quest’offensiva dei Gunners.