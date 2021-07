Euro 2020, Italia-Spagna 1-1 (5-3 d.c.r.): i penalty sorridono, è finale!

Euro 2020, Italia-Spagna si decide ai rigori: 1-1 con grande sofferenza, poi ai penalty voliamo all’atto conclusivo

L’Italia soffre, ma supera l’ostacolo Spagna in semifinale e giocherà, domenica, per il titolo Europeo. 1-1 dopo i supplementari, con la rete di Chiesa pareggiata da Morata. Ai rigori, Donnarumma para su Morata, Jorginho segna il tiro decisivo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Italia che prova ad aggredire nei primi minuti ma la Spagna prende rapidamente il predominio del match. Gli azzurri faticano a ripartire e sono poco precisi con la palla tra i piedi, subendo il palleggio avversario. La prima palla gol per gli iberici è per Dani Olmo, ma Donnarumma risponde presente. Italia che in ripartenza avrebbe un paio di situazioni interessanti ma le sfrutta male, nel finale di tempo comunque Emerson, lanciato da Insigne, colpisce la traversa. In avvio di secondo tempo, occasione per Busquets che manda alto, poi, in contropiede, Chiesa, a giro, trafigge Simon. Con il vantaggio il baricentro arretra e Oyarzabal e Dani Olmo ci fanno tremare. Berardi ha due volte la palla del raddoppio ma sbatte su Simon e Morata, con una rapida combinazione, ci punisce. Spagna che spinge addirittura a caccia del sorpasso, con un’Italia molto stanca che soffre ancora di più, ma il risultato al 90′ non cambia.

Si va ai tempi supplementari, Donnarumma deve intervenire su una punizione insidiosissima di Dani Olmo, poi Bonucci salva praticamente sulla linea una conclusione di Moreno. Azzurri in attesa e che non riescono a ripartire, anche se negli ultimi minuti la stanchezza si fa sentire anche per gli iberici. Si va ai rigori: sbaglia subito Locatelli, ma lo imita Olmo che calcia altissimo. Segnano Belotti, Moreno, Bonucci, Thiago Alcantara, Bernardeschi, poi Donnarumma para su Morata. Jorginho, freddissimo, segna il rigore che ci manda ad aspettare la vincente di Inghilterra-Danimarca.

ITALIA-SPAGNA 1-1 ( 5-3 d.c.r.) – 60′ Chiesa (I), 80′ Morata (S)