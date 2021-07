Calciomercato Juventus e Milan, bianconeri e rossoneri a caccia di un attaccante ma dalla Spagna si fanno avanti

Sono diversi i punti che accomunano Juventus e Milan in vista della prossima stagione. Entrambe partono in prima fila nella caccia all’Inter campione d’Italia, i bianconeri per riscattare un’annata un po’ così, i rossoneri per confermare quanto mostrato nella scorsa stagione. Le due società sono inoltre alla ricerca di rinforzi specialmente in attacco: la Juve per completare il reparto, o, alternativamente, per trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo, il Milan per trovare un vice Ibra assolutamente necessario e se possibile di primo livello. C’è in particolare un obiettivo che accomuna ulteriormente le due società, ma per il quale la strada si va facendo in salita.

Calciomercato Juventus e Milan, per Vlahovic c’è anche il Siviglia

Parliamo di Dusan Vlahovic, attaccante rivelazione della passata Serie A con la Fiorentina e adesso appetito da diverse squadre importanti in giro per l’Europa. Nelle scorse settimane, Calciomercato.it vi ha raccontato delle proposte giunte a Vlahovic da Milan, Atletico Madrid e Tottenham. Ieri, l’interesse degli ‘Spurs’ è stato nuovamente rilanciato, alla luce del probabile addio di Kane. Ma si fa avanti anche il Siviglia, stando a quanto riportato sulle colonne di ‘As’. Anche gli andalusi devono ovviare a una partenza sempre più vicina, nel loro caso quella di De Jong. Commisso continua a sparare alto per l’attaccante serbo, che però vuole il grande salto. Dal punto di vista della Juventus, un ulteriore indizio per la permanenza di Cristiano Ronaldo, con uno dei possibili nomi per la sua successione che si allontana.