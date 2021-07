Fabio Paratici e il Tottenham potrebbero presto dover fare i conti con l’addio di Kane. Il sostituto del bomber inglese potrebbe essere Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, che tanto piace anche a Milan e Juventus

La Fiorentina farà di tutto per trattenere Dusan Vlahovic almeno per un’altra stagione. La trattativa per il rinnovo non ha ancora, però, visto la fumata bianca. Nel frattempo le squadre interessate a lui monitorano la situazione. Come raccontato, ben tre club, Milan, Tottenham e Atletico Madrid hanno presentato un’offerta ai viola per il bomber classe 2000.

Il centravanti, però, piace davvero a tante squadra: anche Roma e Juventus non sono indifferenti. Rocco Commisso, forte anche di un accordo con Vlahovic fino al 30 giugno 2023, spara alto, chiedendo almeno 60-70 milioni di euro. Una somma importante, che presto potrebbe avere tra le mani il Tottenham.

Repubblica.it, conferma, che gli Spurs stanno pensando a Dusan Vlahovic in caso di partenza di Kane. Il bomber inglese, terminati gli Europei, dovrebbe trasferirsi al Manchester City di Pep Guardiola per una cifra vicina ai 117 milioni di euro.