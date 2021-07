La Juventus va a caccia di nuovi centrocampisti per Allegri. Si è parlato diffusamente anche di Miralem Pjanic: Paratici potrebbe giocare un brutto scherzo

Il ritorno di Allegri al timone della Juventus porta inevitabilmente la nuova dirigenza bianconera a disegnare i piani di mercato in base alle sue esigenze. Nello specifico si passerà per il rafforzamento del centrocampo dove l’obiettivo principale resta il neroverde Manuel Locatelli, impegnato ad Euro 2020 con l’Italia di Mancini. Nelle ultime settimane è stato inoltre paventato il suggestivo rientro in bianconero di Miralem Pjanic, che lasciò Torino appena un anno fa nello scambio con Arthur in direzione Barcellona. L’avventura catalana del bosniaco non è andata però come da aspettative, e dopo una stagione si parla già di possibile divorzio tra le parti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, sgambetto da Paratici: caccia a Pjanic

Pjanic per giunta ha la proposta della ‘carta di libertà’ per andare via gratis dal Barcellona, ma non l’ha accettata, mischiando ulteriormente le carte. Ad agitare le acque ci sono poi le ultime notizie dalla Spagna, dove ‘Todofichajes.com’ evidenzia come nel destino di Pjanic si sia inserito anche Fabio Paratici, vecchia conoscenza ai tempi della Juventus e attualmente al Tottenham. Gli ‘Spurs’ infatti pare ne abbiano approfittato per lanciare l’assalto al bosniaco, con l’ex dirigente bianconero pronto a convincere il calciatore ad entrare nella nuova rosa di Nuno Espírito Santo.

Resta però da chiarire la formula del trasferimento, visto che lo stesso Pjanic non avrebbe accettato la carta di libertà. Ciononostante le esigenze del Barça rimangono la priorità e dunque nel peggiore dei casi il Tottenham potrebbe ingaggiare l’ex Juve comunque ad un costo irrisorio. I termini personali sono già in fase di negoziazione per provare a completare l’affare.