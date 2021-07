Davide Lippi all’uscita dalla sede dell’Inter è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti toccando diversi argomenti. Da Hakimi a Nandez e Chiellini

Colloquio terminato nella sede dell'Inter per il noto procuratore Davide Lippi, che all'uscita si è concesso di sfuggita alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it. Spazio a diversi argomenti nel dialogo odierno, a partire naturalmente da Hakimi in direzione Parigi: "Abbiamo parlato di tante cose. Carboni? Di tante cose. Sono qui per gli ultimi dettagli su Hakimi. Mi sono occupato anche di Nandez, ma oggi non c'entra nulla. E non posso dire nulla su Nandez perché non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo? Non è ancora fatta con la Juve".

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Lippi ha quindi proseguito: “Spinazzola? Tornerà più forte di prima e non è una frase fatta. Si è operato oggi, sta bene e siamo tranquilli. Siamo carichi al 100%, abbiamo ricevuto ampie garanzie. Hakimi è un grande giocatore e un grande atleta. Farà grandi cose anche a Parigi”.

Ecco il video dell’intervento di Lippi: