Le parole in conferenza stampa di Leonardo Bonucci prima di Italia-Spagna: dal rapporto con Morata alle critiche ad Immobile

Da Morata a Immobile, Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna. Il difensore dell'Italia parte con Morata: "Alvaro è un amico, spesso stiamo insieme. Mi ha colpito quello che ha subito, ci sono passato anche io: so cosa significa leggere e subire certe cose. Alvaro è un bravo ragazzo, un grande padre, un grande amico, un grande calciatore. Un attaccante totale, uno dei migliori centravanti del mondo e fortunatamente durante la stagione ce l'ho in squadra. Domani servirà grande attenzione. Morata o Lukaku? Sono due grandissimi attaccanti: quando arrivi a queste competizioni, gli attaccanti come le Nazionali sono forte. Alvaro ha caratteristiche diverse da Lukaku e servirà molta attenzione ai dettagli per portare a casa qualcosa di importante.

VIGILIA – Questa vigilia non ancora ci siamo pienamente, dobbiamo respirare l’aria che trasmette Wembley, Londra e questa partita. C’è voglia di fare una grande prestazione e di viverci questa partita e portare a casa il risultato”.

Italia-Spagna, Bonucci: “Domani mettere in campo la nostra idea di gioco”

PRECEDENTI SPAGNA – “La finale di Kiev è un ricordo amaro, siamo arrivati a corto di fiato e di idee. Nel 2016 eravamo consapevoli che li avremmo messi in difficoltà ed è stata tutta un’altra gara. Domani proveremo a mettere in campo la nostra idea di gioco”.

IMMOBILE E LE POLEMICHE- “Si è sentito toccato ma la gioia di un gol ti fa passare ogni dolore… Ciro è una grande persona, è un calciatore corretto. In campo certe cose succedono: ci abbiamo riso anche noi, lo abbiamo preso in giro”.