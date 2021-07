Calciomercato Juventus, ribaltone Pjanic | Il rifiuto è clamoroso

La Juventus va a caccia di un centrocampista di alto livello per migliorare la rosa. Dalla Spagna, arrivano nuove clamorose novità sul futuro di Miralem Pjanic

La Juventus non si ferma nella pianificazione della rosa di Allegri per la prossima stagione e un nome che resta di grande attualità per i bianconeri è certamente quello di Miralem Pjanic. Il calciatore bosniaco non ha avuto un periodo facile nell’ultimo anno. L’adattamento al Barcellona non è mai arrivato e ora tutto potrebbe cambiare per il centrocampista. Anzi, l’addio ai blaugrana pare praticamente scontato nel prossimo futuro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come vi abbiamo riportato questa mattina, infatti, il Barcellona ha dato la cosiddetta ‘carta di libertà’ al regista, pronto a liberarlo gratis, pur di non sostenere i costi dell’oneroso ingaggio sostenuto per il centrocampista da circa 7 milioni di euro. La situazione è paradossale a solo un anno dall’arrivo in Spagna per la cifra mostruosa di 65 milioni. Il calciatore, però, sembra avere altri piani per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Pjanic rifiuta: le prospettive per il futuro

Secondo quanto riporta ‘Marca’, ci sarebbero però già grosse novità per il futuro del centrocampista. Pjanic ha la proposta della ‘carta di libertà’ per andare via gratis, ma non l’ha accettata e la sua intenzione, per ora, sarebbe quella di continuare in squadra. Un nuovo ribaltone clamoroso che inevitabilmente si intreccia con il mercato della Juventus e delle altre big interessate all’ex Roma e Lione. Ricordiamo che il profilo di Pjanic piace non poco a squadre del calibro di Inter e Tottenham. Vedremo se il braccio di ferro con il Barcellona andrà quindi avanti nel prossimo futuro e quale sarà la scelta per il futuro del centrocampista.