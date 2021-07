Calciomercato Juventus, Mundo Deportivo: Pjanic via gratis dal Barcellona

Dopo il passaggio dello scorso al Barcellona, dalla Juventus, per Miralem Pjanic si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno da Allegri

Questa mattina, dalla Spagna, è arrivata un’indiscrezione clamorosa che, se dovesse essere confermata, potrebbe stravolgere e condizionare il calciomercato della Juventus, e non solo. Stando, infatti, a quanto sostiene il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe preso una decisione drastica per quanto riguarda il futuro di Miralem Pjanic. Arrivato lo scorso anno in Catalogna, da Torino, per 60 milioni di euro più 5 di bonus, il bosniaco non è riuscito ad imporsi ed è finito nelle retrovie della scala gerarchica dell’allenatore Ronald Koeman. Il trainer olandese non avrebbe intenzione di puntare neanche nella prossima stagione sul regista ex Roma e avrebbe comunicato alla sua dirigenza di non ritenerlo utile alla causa, dunque in lista di sbarco. Difficilmente, però, vista anche la delicata situazione economica causata dalla pandemia ancora in corso, arriverà un club pronto ad investire cifre così importanti, per cartellino ed ingaggio, per un calciatore di 31 anni. Ed ecco arrivare la decisione scioccante del club presieduto da Joan Laporta.

Calciomercato Juventus, Pjanic via gratis: il Barça ha deciso!

Il giornale spagnolo, vicino alle cose di casa Barcellona, sostiene che la società avrebbe deciso di dare la cosiddetta ‘carta di libertà’ a Miralem Pjanic, e a Samuel Umtiti, per liberarsi di ingaggi onerosi che pesano moltissimo, e per diversi anni ancora, sul bilancio del club. Quindi, visto l’accostamento alla Juventus dove ritroverebbe il suo mentore Massimiliano Allegri, il metronomo potrebbe tornare a Torino addirittura da svincolato. Una decisione forte da parte del club spagnolo, desideroso di sistemare i disastrati conti con mosse anche non previste: considerato l’esborso economico per ingaggiare l’ex Lione, nel caso in cui dovesse decidere di lasciarlo partire gratuitamente, si registrerebbe una minusvalenza da 45 milioni di euro. Ma il contratto fino al 2024, da circa 7 milioni a stagione, fa ancora più paura alle casse blaugrana. Su Pjanic, però, non c’è solo la Juve: anche l’Inter e il Paris Saint-Germain sono segnalate sulle sue tracce. Vedremo cosa succedere nelle prossime settimane.