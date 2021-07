Inter e Juventus hanno necessità definite sul calciomercato: l’ultima ipotesi vede Raiola protagonista a offrire un attaccante

Inter e Juventus sono attesa a una sessione di calciomercato fondamentale. Le strategie dei due club sono definite solo in parte, o almeno i nerazzurri sanno già dove dovranno muoversi. Marotta sta cedendo Hakimi al PSG, ha preso Calhanoglu per sopperire all’assenza di Eriksen e poi una garanzia in porta come Cordaz. Poi di movimenti i nerazzurri ne potranno fare pochi, o comunque investimenti contenuti. La Juventus invece è legata alla cessione di Demiral in difesa e ovviamente al futuro di Cristiano Ronaldo, due situazioni che peseranno in maniera più che decisiva sui piani di Cherubini e sulle risorse economiche a disposizione. Nel mezzo si pone Mino Raiola, che di giocatori nella sua scuderia tra Inter e Juventus ne ha parecchi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Raiola propone Pinamonti

Non solo i vari de Ligt e de Vrij, ma anche Andrea Pinamonti. Nell’ultima stagione il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre ha avuto pochissimo spazio, sfavorito anche dall’eliminazione precoce in Champions League della squadra di Conte. L’ex Genoa però pesa con 2 milioni netti di ingaggio e qui entra il superagente italo-olandese: come riporta ‘Calciomercatoweb.it’, infatti, Raiola starebbe pensando di proporre Pinamonti alla Juventus. Uno scenario in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, con i bianconeri che avrebbero quindi necessità di trovare un comprimario giovane e non costosissimo. Cherubini potrebbe aprire, ma solo a un prestito con diritto di riscatto, senza inserimento di obbligo. L’Inter invece ha bisogno di monetizzare e valuta Pinamonti 13-15 milioni di euro. Un affare che quindi, ad ora, si presenta come abbastanza complicato.